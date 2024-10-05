Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 662 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,7 artışla 3 milyon 66 bin liraya yükseldi. Serbest piyasada gram altın 2.922,34 TL'den, çeyrek altın ise 2.922,34 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 5 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.921,73Satış 2.922,34Alış 4.978,00Satış 5.036,00Alış 9.924,00Satış 10.064,00Alış 19.847,00Satış 20.057,00Alış 2.653,23Satış 2.653,94