Bir platform daha 'mavi tik' kullanacak! Android ve iPhone için büyük güncelleme

Google, kullanıcıların sahte veya dolandırıcı web sitesi bağlantılarına tıklamalarını önlemeyi amaçlayan yeni bir doğrulama özelliğini arama sonuçlarında test ediyor. Arama sonuçlarındaki işletme bağlantılarının yanında görülen mavi onay işaretleri sayesinde, kullanıcılar bir şirketin gerçek olup olmadığını kolayca anlayabilecek.İşaretler, Meta ve Apple gibi büyük markaların bağlantılarının yanında görülecek ve söz konusu şirketin doğrulanmış olduğuna dair geri bildirim sunacak.Google Halkla İlişkiler Sözcüsü Molly Shaheen, The Verge'e yaptığı açıklamada, alışveriş yapanların çevrim içi olarak güvenilir işletmeleri tanımlamalarına yardımcı olacak özellikleri düzenli olarak denediklerini belirterek, 'Şu anda Google'da belirli işletmelerin yanında onay işaretleri gösterdiğimiz küçük bir deneme yapıyoruz' diye konuştu.Özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya sunuluyor. Bazı kullanıcılar Microsoft, Meta, Epic Games, Apple, Amazon ve HP gibi resmi sitelerin yanında onay işaretlerini gördüklerini belirtti. Ancak farklı bir Google hesabına giriş yaptıktan sonra bu işaretlerin ortadan kaybolduğunu söylediler.Yeni özellik, Google'ın daha önce Gmail'in web ve mobil uygulamalarında doğrulama platformunu kullanan göndericilerin yanında onay işaretleri göstermesini sağlayan Marka Göstergeleri Mesaj Tanımlama (BIMI) özelliğinin bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Google'ın henüz arama sonuçlarındaki onay işaretleriyle ilgili resmi bir duyuru yapmadığını da belirtmekte fayda var.Bir profil doğrulanmış olduğunu belli eden mavi onay işareti Instagram, Facebook, X (Twitter), Gmail, TikTok başta olmak üzere birçok platformda yer alıyor. X ve Meta, mavi tik rozetini parayla satıyor.