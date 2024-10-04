Bakanlık duyurdu: Kadınlara her ay 11.000 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları…

Çalışan annelere yönelik önemli bir destek programı hayata geçiriliyor!Sosyal Güvenlik Kurumu ve Avrupa Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek proje ile kadın çalışanlara 12 ay boyunca her ay 11.378 TL tutarında destek ödemesi yapılacak. Bu yeni yardım, çalışan annelerin bakıcı masraflarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin detaylar ise açıklandı. İşte başvuru şartları…Ankara, İstanbul ve İzmir pilot iller olarak seçilirken, başvurular da başlamış durumda. Proje kapsamında, SSK'lı olarak tam zamanlı çalışan anneler, yardım ödemesinden faydalanmak için başvuru yapabilecek.Başvuru şartları arasında, çocuğun 0-24 ay arasında olması, annenin SSK'lı ve tam zamanlı olarak çalışıyor olması, ayrıca bebek ve annenin aynı adreste ikamet etmesi gibi kriterler yer alıyor.Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.