Kayseri’de korkutan yangın: Mobilya fabrikası küle döndü!

Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Hasidağ Sokak'ta meydana geldi. Mobilya üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.Alevler fabrikayı sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.Yangında yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Öte yandan yangın sırasında fabrika içinde bulunan bir at, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan atın üzerine, vatandaşlar tarafından battaniye örtüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.