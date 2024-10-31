İstanbul’da dev operasyon: 3 ton 500 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen geniş çaplı "Narkoçelik-44" operasyonunda narkotik ekiplerince toplam 3 ton 515 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Söz konusu operasyon Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesinde kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 6 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.Narkotik ekiplerini önceden belirlenen 8 adres ve 4 araca yönelik düzenlediği baskınlarda 2 ton 203 kilogram talk pudrasına emdirilmiş metamfetamin, 1 ton 79 kilogram sıvı metamfetamin, 233,5 k kristal metamfetamin ele geçirildi. Bu rekor miktardaki ele geçirme, narkotik ekiplerinin İstanbul'daki uyuşturucu imalat ve dağıtım ağlarına yönelik etkili takip ve denetim çalışmalarını gözler önüne serdi.Operasyon sırasında, uyuşturucu maddelerin yanı sıra birçok suç unsuru ve imalat materyali de bulundu: '188 kilogram ara kimyasal madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 adet dedektör yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, 'Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Bu kararlılığımız doğrultusunda, benzer operasyonlarımızı artırarak sürdüreceğiz' dedi. Bakan Yerlikaya, özellikle toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden bu tür suçlarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.