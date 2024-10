Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür!

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ekranların başında bizleri takip eden, tüm yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Toplantımıza gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Dün cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümüydü. Bayram sevincimizi paylaşan tüm liderlere, herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Milli mücadelenin şehit ve gazilerini tarihimiz boyunca vatan savunmasında kahramanca çarpışan şehitlerimizi, yiğit gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum.TUSAŞ'A YÖNELİK ALÇAK TERÖR SALDIRISICumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biri olan TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik alçakça bir saldırı oldu. Bu saldırıda şehit olan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, tedavisi devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.TUSAŞ tarafından geliştirilen T625 Gökbey'in ilkini törenle Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettik. Yıl sonu gelmeden 2 adet Gökbey'i daha jandarmamıza teslim etmiş olacağız. 2026'da 20 Gökbey envantere girecek. TUSAŞ çalışanlarımızı, kalleş terör saldırısına rağmen her zamankinden daha azimli gördüm. Özgüvenleri yüksekti. Gözlerinde adanmışlık duygusu vardı. Hainlere rağmen daha fazla üreterek, daha fazla çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad etmeyi sürdüreceklerine inanıyorum.'BU CUMHURİYET, KENDİSİNİ BU TOPRAKLARA AİT HİSSEDEN HER BİR FERDİN CUMHURİYETİDİR'Çatısı altında bulunduğumuz bu aziz meclis, 20 Nisan 1920'de Ankara'da faaliyetlerine başlamış, zaferin ardından 1923'te cumhuriyetimizi ilan etmiştir. Cumhuriyet, TBMM çatısı altında milletin temsilcilerinin onayıyla milletin ortak kararı olarak vücut bulmuştur. Cumhuriyet belli bir şahsın zümrenin, belli bir kitlenin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyetidir. Bu Cumhuriyet Alevi'nin de Sünni'nin de cumhuriyetidir. Sağın da solun da cumhuriyetidir. Kendisini bu topraklara ait hisseden her bir ferdin cumhuriyetidir.'MİLLETİMİZ CUMHURİYET'E SIMSIKI SAHİP ÇIKMIŞ VE KORUMUŞTUR'Bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin cumhuriyetle problemi yoktur. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sorunlar, cumhuriyet fikrine ihanet edenler yüzündendir. Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanıp zulmettiler, ötekileştirdiler.Aziz milletimiz, o engin ferasetiyle her şeyin farkındadır. Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen, Cumhuriyet fikrine sımsıkı sahip çıkmış ve korumuştur. Bugün cumhuriyetimiz 85 milyon vatandaşımızın ortak yuvası olarak bütündür, dimdik ayaktadır. Geniş coğrafyamız için umuttur, güvendir. Şehitlerimizin kanından rengini alan bayrağımızla, istiklal marşımızla cumhuriyet aydınlık geleceğimizdir.'TOPRAĞIMIZ İÇİN SAVAŞARAK, KAN DÖKEREK BAĞIMSIZ VATANIMIZI İNŞA ETTİK'Sevr'de bize bir harita dayattılar. Hayır dedik. Biz haritamızı kendimiz çizeriz dedik. Sınırlarımızı kendimiz belirleriz dedik. Milli Mücadele ile haritamızı şehitlerimizin kanıyla çizdik. Toprağımız için savaşarak, kan dökerek bağımsız vatanımızı inşa ettik. Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler ne yazık ki aynı başarıyı gösteremediler.Coğrafyamızdaki kaosa bakanlar, korkmuşlar, ürkmüşler. Ve Cumhuriyetimize ürkek bir kuş muamelesi yapmışlardır. Geçmişin korkuları son derece yanlış bir şekilde, iç düşmanlar üretmeye yol açmıştır. Bu milletin her bir ferdi şunu çok iyi bilmelidir; Türkiye Cumhuriyeti sıradan bri devlet değildir. Biz 29 Ekim 1923'te ilk defa tarih sahnesine çıkmış değil, altını çizerek söylüyorum sahneye yeniden çıkmış bir milletiz.'29 EKİM YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR'29 Ekim Tarihin kritik bir dönüm noktasıdır. Yeni başlangıçtır. Bu millet değil kendinin bütün bu coğrafyanın, ezilenlerin, kimsesizlerin umudu bir millettir. Düşersek yeniden doğruluruz. Yanarsak küllerimizden yeniden doğarız. Yıkılırsak yeniden dimdik ayağa kalkarız. Kolumuzu kanadımızı kesseler daha gür, daha köklü bir fidana dönüşürüz. Kimse bizi yanlış bellemesin. Bu milletin hiçbir ferdi, karamsarlık içinde olmasın. Onun için söylüyorum, bu Cumhuriyet korkmaz. Korku Cumhuriyetimizin bir vasfı asla ve asla olamaz. İstiklal Marşı bile Korkma diye başlayan bir milletimiz. Bu Cumhuriyet, özgüvenle, büyüyerek, kucaklayarak korunur, kollanır ve yüceltilir.'CUMHURİYETİ AYAKTA TUTACAK OLAN KARDEŞLİKTİR'Bizim Cumhuriyetimizin mayası kardeşliktir. Onu ayakta tutacak da şu içinde bulunduğumuz kardeşliktir. Cumhuriyetimiz 101 yılda çok önemli mesafeler katetti. Savaştan çıkmış ülke, satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 11. ekonomisidir.Hatay da yeniden ayağa kalkış var. Diğer illerimizi de ziyaret edeceğiz. Bize durmak yok. Yola devam edeceğiz. Savunma Sanayiinde elde ettiğimiz mesafe bile ülkemizin nereden nereye geldiğinin en önemli göstergesidir. 23 yıl önce yüzde 20, şimdi yüzde 80... Terör her türlü gayretleriyle saldırmasına rağmen yüzde 80'i yakaladık çok değişik alanlarda hamdolsun savunma sanayiinde ayağa kalkıyoruz.Bu ülkede dindarlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorlardı. Üzerine gittik. Ayrıma son verdik. Gayrimüslimlerin sorunları vardı. Onları devletle kucaklaştırmak için cesur hamleler yaptık. Bunu sabote etmek istediler. Kitleleri kışkırttılar. Darbe girişiminde bulundular. Fakat biz yılmadık, yıkılmadık. Kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmedik.'TERÖRÜN BİTMESİNİ İSTEMEDİLER'Terörden beslenenler terörün bitmesini istemedi. Şiddetten nemalananlar, sorunun bitmesini istemedi. Kardeşliğin önüne set çektiler. Gizli aparatlarını harekete geçirdiler. Çok ihanet gördük. Sırtımızdan maalesef hançerlendik. Ancak umudumuzu kaybetmedik. Kardeşlik hukukundan asla ve asla ayrılmadık.Türkiye'nin ve milletimizin aydınlık geleceği için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan asla geri durmadık, durmayacağız. Terör konusunu ülkemizin tamamen gündeminden çıkarmak istiyoruz.'TÜRKİYE HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜDÜR'FETÖ'yü temizledik temizliyoruz. Tüm vesayetleri kaldırdık. Savunma Sanayiindeki atılımlarımızla terörle mücadelede çok büyük ilerleme kaydettik. Nereden bakarsanız bakın Türkiye her zamankinden daha güçlüdür. Terör belası başta olmak üzere kronik sorunları çözmek, kardeşliği pekiştirmek için bugün önümüze bir kez daha fırsat çıkmıştır.'DEVLET BEY, CESUR ÇIKIŞLARIYLA DAİMA TARİHE İSTİKAMET ÇİZEN BİR LİDERDİR'Bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye grubum adına, aziz milletim adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. Devlet Bey, siyasetiyle feraset ve tecrübesiyle, cesur çıkışlarıyla daima tarihe istikamet çizen bir liderdir.Ülkenin çıkarları yerine kendi gündemlerinin peşinde olan tutarsızlık içinde olmayı sürdürmektedir. Bizim muhatabımız milletimizdir.'ÜLKEMİZE NEREDEN TEHDİT GELİYORSA KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da. TUSAŞ'a yapılan kalleş saldırı bir kez daha göstermiştir ki, teröristin anlayacağı yegane dil, terörle tavizsiz mücadeledir. Türkiye'nin içinde de Irak'ta ve Suriye'de de terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, ülkemize nereden tehdit geliyorsa kökünü kazıyacağız.ÖZEL'E TEŞEKKÜR ETTİÖzgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. Hep söylediğimiz 'Devlet herkesin devleti olmalı' siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa açık yüreklilikle dile getirdiği için sayın Özel'i buradan tebrik ediyorum. CHP'nin, sayın Özel'in genel başkanlığında bu tarihi kırılma noktasında doğru yerde duracağına ben yürekten inanmak istiyorum.ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖZALTINA ALINMASIHukuksuzluğun olduğu yerde adalet olmaz. Hukuksuzluğun olduğu yerde adil bir yönetim olmaz. Bunları da öğrenmeye mecbursun. Coğrafyamız bir ateş çemberine dönmüşken, terör örgütü Esenyurt'u kasıp kavururken bundan rahatsız olmayacaksın! Rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim artık terör örgütü üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir.Bebek katilleri ile yan yana yürüyenler, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyübi'nin torunları olamazlar. Selahattin Eyyübi'nin torunları bu atılan adımlardan, onlar da yıllarca rahatsız oldu. Batı'nın LGBT sapkınlığını savunanlar benim Müslüman Kürt kardeşlerimizin ebedi düşmanıdır. Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi hem dini hem siyasi farzdır. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa, Kürt değildir. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir. Bunu gönülden söyledik. Samimiyetle, hüsnüniyetle söyledik.'