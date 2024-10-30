Abdulkadir Uraloğlu, TUSAŞ saldırısında yaşanan HÜRJET fedakarlığını anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da ‘'UDHAM & ARUS İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması'' programında konuştu.Bakan Uraloğlu programda, geçtiğimiz Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ni (TUSAŞ) hedef alan terör saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir olayı anlattı.TUSAŞ'a yönelik saldırı esnasında HÜRJET'in üretiminden sorumlu yöneticinin ekibini hemen sığınağa aldığını belirten Uraloğlu, o esnada sayım yapıldığını söyledi.Sayım esnasında 3 HÜRJET çalışanının sığınakta olmadığının ortaya çıkması üzerine görevlilerin aranmaya başladığını da aktaran Uraloğlu, 'Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Atar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar, bakıyorlar ki o 3 kişi gitmiş bir brandayla ürettikleri HÜRJET'İN üstünü kapatmaya çalışıyorlar' dedi.Çalışanların tüm çabasının teröristler içeriye girerse HÜRJET'e zarar vermesin diye olduğunu sözlerine ekleyen Uraloğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:Geçen hafta TUSAŞ'ımıza yapılan saldırıyı tekrar kınıyorum. Bir vesileyle şunu da size anlatmak istiyorum. TUSAŞ'ın ürettiği birçok teknolojik ve stratejik ürünün bir tanesi de HÜRJET. O HÜRJET bu saldırı sırasında HÜRJET'in başındaki yönetici olan arkadaşımız gencimiz, ekibini topluyor. Saldırıda ekibi güvenli bir hangara alıyor ve kapılarını kilitleyip sayım yaptırıyor. Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Atar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar, bakıyorlar ki o 3 kişi gitmiş bir brandayla ürettikleri HÜRJET'İN üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Teröristler içeriye girerse HÜRJET'E zarar vermesin diye. Bu bilinçle Allah'ın izniyle bizim yolumuzu hiç kimse kesemez.