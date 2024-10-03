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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD ekonomisinin güçlülüğünü ifade eden istihdam raporlarının ardından güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor. ONS altın 26 Eylül'den bu yana gerileme eğiliminde... Altın yatırımcıları bugün enflasyon rakamlarının yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmeleri izlemeye devam edecek.

Ekleme: 3.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 3.10.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD ekonomisinin güçlülüğünü ifade eden istihdam raporlarının ardından güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor. ONS altın 26 Eylül'den bu yana gerileme eğiliminde...

Altın yatırımcıları bugün enflasyon rakamlarının yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmeleri izlemeye devam edecek. Yarın ise tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altın 2,921 TL

Çeyrek altın 4,989 TL

Yarım altın 9.947 TL

Cumhuriyet altını 20.379 TL

ONS altın 2,653 dolar