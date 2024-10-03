Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD ekonomisinin güçlülüğünü ifade eden istihdam raporlarının ardından güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor. ONS altın 26 Eylül'den bu yana gerileme eğiliminde... Altın yatırımcıları bugün enflasyon rakamlarının yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmeleri izlemeye devam edecek.
ABD ekonomisinin güçlülüğünü ifade eden istihdam raporlarının ardından güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor. ONS altın 26 Eylül'den bu yana gerileme eğiliminde...
Altın yatırımcıları bugün enflasyon rakamlarının yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmeleri izlemeye devam edecek. Yarın ise tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.
Gram altın 2,921 TL
Çeyrek altın 4,989 TL
Yarım altın 9.947 TL
Cumhuriyet altını 20.379 TL
ONS altın 2,653 dolar