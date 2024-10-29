Somalililer, Oruç Reis'i göreve namaz ve dualar ile uğurladı

Somali'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürütecek olan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 5 Ekim'de İstanbul'dan yola çıkmıştı.Oruç Reis, geçtiğimiz günlerde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı.Keşif görevine başlamak için hazırlıklarını sürdüren Oruç Reis, Somalililer tarafından büyük ilgi gördü.Öyle ki Oruç Reis gemisi, keşif görevine Somalililer tarafından namaz ve dualarla uğurladı. Öte yandan Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek.Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğalgaz hem de petrol için veri toplayacak.Toplanan veriler Ankara'da analiz edilerek sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.Öte yandan ise Somali'de önemli petrol yataklarının olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin petrol arama geçmişine bakıldığında açıklarda petrol arama çalışmaları 1945'te başladı ise de sömürge olmasından dolayı ilerlenemedi.1990'lara kadar sadece 6 kuyuda çalışma yürütülen ülkede, 2010'ların başında güneyindeki Mozambik ve Tanzanya'nın açıklarında yer altı kaynakları tespit edildi. Bu aşamada Somali açıklarının, Yemen açıklarına benzeyen bir jeolojiye sahip olduğunu belirlendi.Suların altında en az 2,7 milyar varillik bir petrol yatağı olabileceği değerlendirildi.Somali şirketi de o güne kadar fark edilmemiş olan üç alanda daha petrol olabileceğini duyurdu.İngiliz Spectrum Geo şirketiyle anlaşarak petrol arama faaliyetlerine hız kazandırdı.2015'te çalışmalarına başlandı, Şubat 2019'da inceleme yapılan 122 bin kilometre karelik bir alanda, risk içermeyen 30 milyar varillik petrol potansiyeli bulunduğu belirlendi.