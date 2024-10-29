MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin paylaşım

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.' ifadeleri kullanıldı.Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümüne özel görüntülerin bulunduğu video klibin de yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:'Biz, milletimizin sevgi ve güveniyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet güneşinin altında, al bayrağın gölgesinde, dünyanın sayılı orduları arasında yer alarak, yerli ve milli teknolojilerle daha da güçlenerek Türk milletinin emrinde, geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.'