İstanbul'da suçla mücadeleye tam gaz: 12 günde rekor sayıya ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek’in göreve başlar başlamaz başsavcıvekilleri ve emniyet mensupları ile yaptığı toplantının ardından üzerinde ya da aracında ruhsatsız silah taşıyan kişilerin tutuklanması yönünde karar alındı. Alınan kararın üzerinden 12 gün geçerken emniyet güçlerinin yaptığı kontrollerde 67 kişiyi ruhsatsız silah taşırken yakaladığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan şüphelilerin çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandıkları belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek, Başsavcıvekilleri ve emniyet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından İstanbul'da ruhsatsız silah taşıyan kişilerin adli kontrol kararıyla salıverilmesi yerine 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında ruhsatsız silah taşırken yakalanan kişilerin diğer suçlardan ayrı olarak, ifadesinin alınmasının ardından tutuklamaya sevk edilmesi yönünde alınan karar alarak savcılara bu karar iletildi.Bu kapsamda, 16 Ekim'de alınan karar neticesinde emniyet güçleri tarafından üzerinde ya da araçlarında ruhsatsız silah taşıyan 67 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri vermiş oldukları kararda, ruhsatsız silah taşıyan kişilerin öncelikli suç işleme potansiyeli taşıdıklarına vurgu yapılırken "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çekildi.