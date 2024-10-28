Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası yapılan operasyonlar masaya yatırılacak.Orta Doğu'da gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak.Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin, Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.Kabinede ayrıca ekonomideki son gelişmelere ve enflasyonla mücadeleye yönelik yeni adımlar da görüşülecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek.Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü 'yenidoğan çetesi'ne yönelik son gelişmeler de kabinede değerlendirilecek.