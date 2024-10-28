Adana'da deprem! Kandilli açıkladı

Dün akşam saatlerinde Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Adana'da bir deprem daha oldu. Depremin büyüklüğü 3,4 olarak geçildi.

Dün akşam saatlerde Adana​'nın Kozan ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem​ meydana gelmişti. 20,13 kilometre derinlikte gerçekleşen bu deprem nedeniyle vatandaşlar panik içinde sokaklara çıkarken, sarsıntı Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi. Adana'da bir deprem daha oldu.Kandilli Rasathanesi​'nin aktardığı verilere göre; Adana'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 4,2 km olarak ölçüldü.KARABUCAK-KOZAN (ADANA)28.10.2024, 13:59:25 TSİBüyüklük: 3.4Derinlik: 4.2 km