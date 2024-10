Çiğdem Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi;“İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 101. yıl dönümünü bugün büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin bir asrı aşan tarihi, milletimizin koşulların en ağır olduğu zamanlarda dahi yüreğindeki imanla dimdik ayağa kalkışının, cesaretle şahlanışının, canı uğruna vatanına ve istiklaline sahip çıkışının, zorlukları aşarak istikbalini inşa etmesinin sayısız örnekleriyle doludur. Cumhuriyetimizin 101 yıllık geçmişi, dünden bugüne ilham kaynağımız olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.Türkiye bugün savunma sanayii, ulaştırma ve altyapı, teknoloji ve bilişim, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda kazandığı başarılarla, gururlandıran atılımlarla düne göre çok daha güçlüdür. Sahip olduğumuz azim, irade ve kararlılıkla ülkemizin geleceğini millet olarak birlikte inşa ediyoruz. Karşımıza çıkan tüm engelleri aşarak Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iç cephemizi daha da sağlamlaştıracak, birlik beraberliğimizi perçinleyecek adımları kararlılıkla atacağız.Milletimizi tarih boyunca zaferden zafere eriştiren bir ecdadın torunları olarak bugün bizler de Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi başarıdan başarıya taşıyoruz. Türkiye bugün küresel adaletsizlikler karşısında daha adil bir dünyaya olan inancı temsil eden tek ülkedir. Türkiye bugün, masum insanların acımasızca katledildiği bir dünyada hakkı ve hakikati en gür sesle savunan, yeryüzündeki tüm mağdur ve mazlumların umudu haline gelmiş bir ülkedir.Milletimizin tüm milletlere örnek teşkil eden fedakârlığı, cesareti ve kahramanlıklarıyla kurulan Cumhuriyetimiz bizlere ecdadımızın olduğu kadar evlatlarımızın da emanetidir. Bu bilinçle Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etmek için canla başla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizi her geçen gün daha da güçlendirmek, Türkiye Yüzyılı’nda milletimizi yeni başarılarla buluşturmak için gayretle mücadele ediyoruz.Bu vesileyle, vatan topraklarımızın her karışını mübarek kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını minnetle anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”