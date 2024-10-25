Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ saldırısında yaralanan vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı

Türkiye, geçtiğimiz gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan hain saldırıyla sarsıldı...TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi.Saldırıda 5 kişi şehit olurken, biri ağır 22 kişi ise yaralandı.YARALILARIN SON DURUMU NASIL?Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen hain saldırıda yaralanan 22 vatandaşın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'14 KİŞİ TABURCU EDİLDİ'TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14'ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.