Mersin’de kan donduran olay: Eşini öldürüp aynı silahla canına kıydı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı 44 yaşındaki eşi Fatma Biricik'i evde av tüfeğiyle öldüren 44 yaşındaki Atilla Biricik, aynı silahla otomobilinde canına kıydı. Fatma Biricik’in, eşi için aldığı ‘önleyici tedbir’ kararının 22 Ekim'de dolduğu, bir gün önce yapılan görüşmede ise tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Olay, sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Atilla Biricik ile eşi Fatma Biricik arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Atilla Biricik, eşini av tüfeğiyle acımasızca vurup, evden ayrıldı.Ekipler, ağır yaralandığı belirlenen Fatma Biricik'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Fatma Biricik, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Atilla Biricik'in yaklaşık 200 metre uzaklıktaki 46 otomobiline cesedi bulundu.Aynı tüfekle canına kıydığı belirlenen Atilla Biricik ile öldürdüğü eşi Fatma Biricik'in cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.Çiftin engelli çocuğu ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Öte yandan, eşi hakkında aldırdığı 'önleyici tedbir' kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile bir gün önce görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği bildirildi.