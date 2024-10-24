Kurtulmuş ve Yılmaz'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Bu saldırı tesadüf değil

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.Cenaze töreninin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kurtulmuş'un açıklaması özetle şu şekilde:'Bu saldırı zamanlama ve mekan itibariyle tesadüf değil. İyi çalışılmış, iyi hazırlanılmış bir terör saldırısı. Teröre asla teslim olmayacağız. Kim, hangi planı yaparsa yapsın hedeften dönmeyeceğiz.'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 'Savunma sanayiimiz daha güçlü yarınlara ulaşacak.' diye konuştu.