Gebze’de fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından, Gebze İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etme" suçu kapsamında, 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanırken fuhuş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Kocaeli Emniyet İl Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa aracılık eden ve yer temin eden şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Gebze ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu kadınları fuhuş amacıyla il genelinde konaklama tesislerine ve ikametlere götürdüğü tespit edilen şahıslara yönelik 22 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.Operasyonda S.K. ve C.Ç. gözaltına alınırken, 4 mağdur kadının fuhuş yaptığı tespit edilerek koruma altına alındı. Şüphelilerin dijital materyallerine de el konuldu. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve C.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.