İzmir'de DEAŞ operasyonu! 6 gözaltı
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamına, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları suçlamasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu sabah 07.00 itibarıyla 7 farklı ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanırken, 2'si yurt dışında bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.