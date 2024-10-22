  • USD: 34,18 - 34,24
  • EURO: 37,09 - 37,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de DEAŞ operasyonu! 6 gözaltı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 22.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:38 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de DEAŞ operasyonu! 6 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamına, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları suçlamasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu sabah 07.00 itibarıyla 7 farklı ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanırken, 2'si yurt dışında bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.