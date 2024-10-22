İstanbul'da halı saha yangını: Çevredeki binalara sıçradı

İstanbul'da panik anları...Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.Tüm sahayı kaplayan alevler, kısa sürede büyüdü.Büyüyen alevler, sahanın yakınlarında bulunan kumaş deposuna sıçradı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İstanbul'un birçok noktasından görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor