İstanbul'da halı saha yangını: Çevredeki binalara sıçradı
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde halı sahada çıkan ve kumaş deposuna sıçrayan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İstanbul'da panik anları...
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Tüm sahayı kaplayan alevler, kısa sürede büyüdü.
ÇEVREYE SIÇRADI
Büyüyen alevler, sahanın yakınlarında bulunan kumaş deposuna sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
İstanbul'un birçok noktasından görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Tüm sahayı kaplayan alevler, kısa sürede büyüdü.
ÇEVREYE SIÇRADI
Büyüyen alevler, sahanın yakınlarında bulunan kumaş deposuna sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
İstanbul'un birçok noktasından görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor