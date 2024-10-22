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Beyaz Gazete
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İstanbul'da halı saha yangını: Çevredeki binalara sıçradı

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde halı sahada çıkan ve kumaş deposuna sıçrayan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ekleme: 22.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:19 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da halı saha yangını: Çevredeki binalara sıçradıİstanbul'da panik anları...
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Tüm sahayı kaplayan alevler, kısa sürede büyüdü.

ÇEVREYE SIÇRADI
Büyüyen alevler, sahanın yakınlarında bulunan kumaş deposuna sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da halı saha yangını: Çevredeki binalara sıçradı

MÜDAHALE SÜRÜYOR
İstanbul'un birçok noktasından görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul'da halı saha yangını: Çevredeki binalara sıçradı