Altın güne nasıl başladı! İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor. Ons altın uluslararası piyasalarda saat dün akşam saatlerinde 2 bin 720 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 132 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 3.006,30 TL'den, çeyrek altın ise 5.121,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 22 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.005,72Satış 3.006,30Alış 5.071,00Satış 5.121,00Alış 10.111,00Satış 10.236,00Alış 20.221,00Satış 20.399,00Alış 2.734,83Satış 2.735,59