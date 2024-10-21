Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt fiyatında çifte indirim

Akaryakıt fiyatında çifte indirim yolda. Benzin ve motorinde fiyat değişecek. Benzine ve mazota indirim geliyor. Oran ve tarih belli oldu. Akaryakıtta indirim 22 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olacak. İşte 21 Ekim güncel mazot fiyatı, benzin fiyatı...

Araç sahipleri yola çıkmadan önce fiyatları kontrol ediyor, akaryakıta indirim​ veya zam var mı kontrol ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıta çifte indirim geliyor. Benzin​ ve motorin​ fiyatı düşecek. Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt​ fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor.Orta Doğu'da yaşanan tansiyon sonrası petrol fiyatları yükselmişti. Artış nedeniyle akaryakıt fiyatları da zamlanmıştı.Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme sonrasında hem benzin hem de motorine indirim gelecek, fiyatlar düşecek.Akaryakıta çifte indirim geliyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1.87 TL, motorin grubunda 1.65 TL indirim bekleniyor.İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 44.69 TLMotorin litre fiyatı: 43.54 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLBenzin fiyatı: 44.57 TLMotorin litre fiyatı: 43.47 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLBenzin litre fiyatı: 45.09 TLMotorin litre fiyatı: 44.07 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLBenzin litre fiyatı: 44.54 TLMotorin litre fiyatı: 44.57 TLLPG litre fiyatı: 25.04 TL