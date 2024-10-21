Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününü ciddi bir yükselişle açtı. Cuma günü kapanışı 2.995,24 TL'den yapan gram altın güne yüzde 0.46'lık artışla başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Ekim 2024 altın fiyatları...

Altın yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Geçen hafta uzun süren artış eğiliminin ardından yatay bir seyir izleyen altın fiyatları​ yeni haftanın ilk gününü yüksek seviyeden açtı. Cuma günü kapanışta 2.995,24 TL seviyesinde fiyatlanan gram altın​ yeni haftanın ilk gününde güne yüzde 0.46'lık artışla 3008 TL'nin üzerinde konumlandıVatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmalarının sürdürürken gram altın, çeyrek altın​, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 21 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları.Alış 3.008,69 TLSatış 3.009,02 TLAlış 5.071,00Satış 5.117,00Alış 10.112,00Satış 10.228,00Alış 20.221,00Satış 20.382,Alış 2.730,22Satış 2.730,68