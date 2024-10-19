Başkan Erdoğan'dan İsrail'in katliam ortaklarına sert tepki: Netanyahu'nun elinde oyunca oldular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Muhtarlar Buluşması Programında açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Görevi devreden muhtar kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum yeni seçilen kardeşlerime üstün başarılar diliyorum. Muhtarlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi muhtarlarımızın evi haline dönüştü. Muhtar demek millet demektir, muhtarlar demokrasinin temel yapı taşıdır.NE DEDİLER BENİM İÇİN? 'MUHTAR BİLE OLAMAZ'Hangi konumda olursa olsun, makamının gücünü kullanarak hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez. Ne dediler benim için? 'Muhtar bile olamaz' Bu manşetleri attılar. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz. Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz.GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIMSon 1 yıldır Gazze'de süren ve Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmaya artık kelimeler yetmiyor. Gazze'de 2 milyon, Lübnan'da 1 milyon insan evini barkını terk etmek zorunda kaldı. Netanyahu denilen gözü dönmüş bir caninin elinden ABD, BM oyuncak olmuş durumda. Bir tanesi çıkıp da bu alçaklıktır demedi. İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler bu katliama ortaklardır. Filistin direnişinin tüm önderlerini selamlıyorum. İsmail Haniye kardeşimden sonra şehit düşen Yahya Sinvar kardeşime de Allah'tan rahmet diliyorum.Vatan toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmeyiz. Biz İsrail'in yayılmacılığına dikkat çektikçe, muhalefet bizi abartmakla suçladı. İsrail adına konuşan, onlar adına konuşan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Mesele Türkiye olunca iç dış poltika diye bir ayrım söz konusu değildir. Muhalefetin gevşekliği bizi alakadar etmez. Onlar rakı masalarında geyik muhabbeti çevirirken biz bölgemizdeki ateşi söndürmenin mücadelesi veriyoruz.