Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,8 artışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 2.998,46 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.120,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 19 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.997,87Satış 2.998,46Alış 5.061,00Satış 5.120,00Alış 10.091,00Satış 10.233,00Alış 20.181,00Satış 20.394,00Alış 2.721,28Satış 2.722,05