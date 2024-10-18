MasterChef Türkiye'de duygusal anlar: Yaşadıklarıyla izleyenleri duygulandırdı...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde duygusal anlar yaşandı.Yarışmanın son bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık mücadelesine çıktı.Kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım daha sonra bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hakan oldu.Hakan eleme adayı olarak Nigar'ın ismini verdi.Oylama öncesi yarışmacılar eleme adayı olmamak için yaratıcı tabaklar yaptı.Bu sırada Nigar, Danilo şef ile dertleşti.Nigar, Hakan ve Kaan ile problem yaşadığını dile getirdi.Nigar yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamayarak, 'Beni üzüyor bu konular. Hiç mutlu hissetmiyorum gerçekten. Ben çok tartışmayı seven bir insan değilim. Ben eşimle bile hiç tartışmadım. Böyle olmasını istemiyorum. Elimden de bir şey gelmiyor çünkü ben böyle bir insanım. Üstüne gidemiyorum olayların.' dedi.ANLATTIKLARIYLA DUYGULANDIRDIYanlış anlaşılma olduğunu dile getiren Nigar, daha sonra dikkat çeken ifadeler kullandı.Gözyaşlarını tutamayan Nigar daha önce yaşadıklarını anlattı.Hayatını anlatan Nigar, 10 yıldır annesiyle konuşmadığını dile getirdi.Babasının genç yaşta alkolden vefat ettiğini de ifade eden Nigar şu ifadeleri kullandı:'Adapte olamıyorum hiçbir şeye. İnanın bana kardeşim bir kelime söyledi diye 10 senedir kardeşimi görmüyordum. İlk defa bu program sayesinde barıştım kardeşimle. Ben annemle 10 senedir konuşmuyorum. Zor şeyler yani benim için bunlar. Ben kavga edemiyorum. Benim babam alkolik bir adamdı. Bizi çok döverdi. Kavga bende çok korkunç bir şey içinde. Gerçekten bunu yenemiyorum. Çünkü çok zor büyüdük şefim. Benim babam 46 yaşında alkolden öldü. Sokaklarda yatardık. Bir şey olunca ben saklanma ihtiyacı duyuyorum.'