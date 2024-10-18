Instagram'a yeni özellik geliyor: Sosyal Kütüphane

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni bir özellikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.Geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, platform 'Sosyal Kütüphane' adını verdiği yeni bir bölüm üzerinde çalışıyor.Uygulamaya eklenecek bu bölüm, sohbetlerde paylaşılan gönderileri, Reels videolarını, beğenilen ve kaydedilen içerikleri tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor.Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre, bu bölümde yer alan içerikler arasında kolayca arama yapmak da mümkün olacak.Böylece kullanıcılar, geçmişte etkileşimde bulundukları gönderilere ve Reels videolarına hızlı bir şekilde ulaşabilecek.Ancak, Sosyal Kütüphane özelliğinin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve ne zaman kullanıma sunulacağının belirsiz olduğunu belirtmemiz gerekiyor.Paluzzi ayrıca, Instagram'ın yakın zamanda kullanıcıların Instagram yorumlarını Threads'te gönderi olarak paylaşmalarına olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalıştığını da ortaya çıkardı.