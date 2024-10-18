Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde trafikte seyreden bir motosiklet, Serinyol Mahallesi'nde karşı yönden gelen başka bir motosiklet ile çarpıştı.Kazada, motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralandı.3 kişinin ölümden döndüğü feci kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde, 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı ve motosikletteki vatandaşların metrelerce sürüklendiği görüldü.Kazada yaralanan şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi.