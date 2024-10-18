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Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Antakya ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu, araçlarda yolculuk yapan 3 kişi yere savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 18.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:22 / Editör: Edin Uslu
Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralıHatay'ın Antakya ilçesinde trafikte seyreden bir motosiklet, Serinyol Mahallesi'nde karşı yönden gelen başka bir motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralandı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
3 kişinin ölümden döndüğü feci kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

KAZA ANI KAMERADA
Görüntülerde, 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı ve motosikletteki vatandaşların metrelerce sürüklendiği görüldü.
Kazada yaralanan şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı