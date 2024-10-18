Esenyurt'ta uyuşturucu madde alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor...Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Üçevler Mahallesi 929. Sokak’taki bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı.Polis ekipleri, çalışma kapsamında bir süre belirlenen adresi incelemeye aldı.Adresten çıkan H.S. isimli şahsı takip eden polis ekipleri, V.D. isimli şüpheliyle uyuşturucu madde alışverişi yaptığını tespit etti.Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 4 fiş halinde satışa hazır vaziyette 7,79 gram çikolatalı bonzai ele geçirildi.Uyuşturucu madde ticareti yapan H.S.’nin adresinde yapılan aramalarda ise, 2 adet fiş halinde satışa hazır vaziyette 9,23 gram çikolatalı bonzai, 2 uyuşturucu madde yapımında kullanılan 118,54 gram sıvı ve 1 adet telefon bulundu.Şüpheli V.D.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, H.S. tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri polisin suçüstü yakaladığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.