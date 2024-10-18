Esenyurt'ta uyuşturucu madde alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin belirledikleri adreste yaptıkları operasyonda, yakalanan 2 şüpheliden V.D.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, H.S. tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadele sürüyor...
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Üçevler Mahallesi 929. Sokak’taki bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı.
SATIŞA HAZIR VAZİYETTE ÇİKOLATALI BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri, çalışma kapsamında bir süre belirlenen adresi incelemeye aldı.
Adresten çıkan H.S. isimli şahsı takip eden polis ekipleri, V.D. isimli şüpheliyle uyuşturucu madde alışverişi yaptığını tespit etti.
Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 4 fiş halinde satışa hazır vaziyette 7,79 gram çikolatalı bonzai ele geçirildi.
ŞÜPHELİNİN ADRESİNDE ARAMA YAPILDI
Uyuşturucu madde ticareti yapan H.S.’nin adresinde yapılan aramalarda ise, 2 adet fiş halinde satışa hazır vaziyette 9,23 gram çikolatalı bonzai, 2 uyuşturucu madde yapımında kullanılan 118,54 gram sıvı ve 1 adet telefon bulundu.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli V.D.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, H.S. tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri polisin suçüstü yakaladığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.