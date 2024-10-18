Zonguldak'ta eski eşe cinsel saldırı: 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Zonguldak'ta Gökçebey ilçesine bağlı Tepeköy'de nisan ayında meydana gelen olayda, Cengiz Biçici uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eski eşinin evine geldi.Yaşananlar sonrası H.B., eski eşi Cengiz Biçici'nin ağzını bornoz kuşağıyla kapatıp, boğazına bıçak dayayarak, tehdit edip kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.Şikayet sonrası soruşturma kapsamında Cengiz Biçici, jandarma tarafından gözaltına alındı.Cengiz Biçici jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamaları reddederken, evdeki bir bıçakta DNA'sı ve vücudunda H.B.'ye ait tırnak izleri bulunması nedeniyle tutuklandı.Cengiz Biçici hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla dava açıldı.Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanık Cengiz Biçici ile avukatı hazır bulundu.Sanık, üzerine atılı suç işlemediğini öne sürerek beraatini talep ederken, mahkeme heyeti, boşandığı eşine karşı cinsel saldırı eylemini sabit görerek 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.Heyet, 6'da 1 oranında takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını 10 yıla düşürdü.Ayrıca sanık Biçici'ye 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 10 ay olarak verilen hapis cezası da 6 bin lira para cezasına çevrilirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.