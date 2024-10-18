Zonguldak'ta eski eşe cinsel saldırı: 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Boşandığı eşine cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Cengiz Biçici'nin jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.
Zonguldak'ta Gökçebey ilçesine bağlı Tepeköy'de nisan ayında meydana gelen olayda, Cengiz Biçici uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eski eşinin evine geldi.
Yaşananlar sonrası H.B., eski eşi Cengiz Biçici'nin ağzını bornoz kuşağıyla kapatıp, boğazına bıçak dayayarak, tehdit edip kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.
VÜCUDUNDA TIRNAK İZLERİ BULUNDU
Şikayet sonrası soruşturma kapsamında Cengiz Biçici, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Cengiz Biçici jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamaları reddederken, evdeki bir bıçakta DNA'sı ve vücudunda H.B.'ye ait tırnak izleri bulunması nedeniyle tutuklandı.
12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Cengiz Biçici hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanık Cengiz Biçici ile avukatı hazır bulundu.
Sanık, üzerine atılı suç işlemediğini öne sürerek beraatini talep ederken, mahkeme heyeti, boşandığı eşine karşı cinsel saldırı eylemini sabit görerek 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
10 AY HAPİS CEZASI 6 BİN LİRA PARAYA ÇEVRİLDİ
Heyet, 6'da 1 oranında takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını 10 yıla düşürdü.
Ayrıca sanık Biçici'ye 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 10 ay olarak verilen hapis cezası da 6 bin lira para cezasına çevrilirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Yaşananlar sonrası H.B., eski eşi Cengiz Biçici'nin ağzını bornoz kuşağıyla kapatıp, boğazına bıçak dayayarak, tehdit edip kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.
VÜCUDUNDA TIRNAK İZLERİ BULUNDU
Şikayet sonrası soruşturma kapsamında Cengiz Biçici, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Cengiz Biçici jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamaları reddederken, evdeki bir bıçakta DNA'sı ve vücudunda H.B.'ye ait tırnak izleri bulunması nedeniyle tutuklandı.
12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Cengiz Biçici hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanık Cengiz Biçici ile avukatı hazır bulundu.
Sanık, üzerine atılı suç işlemediğini öne sürerek beraatini talep ederken, mahkeme heyeti, boşandığı eşine karşı cinsel saldırı eylemini sabit görerek 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
10 AY HAPİS CEZASI 6 BİN LİRA PARAYA ÇEVRİLDİ
Heyet, 6'da 1 oranında takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını 10 yıla düşürdü.
Ayrıca sanık Biçici'ye 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 10 ay olarak verilen hapis cezası da 6 bin lira para cezasına çevrilirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.