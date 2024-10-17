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Tır ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Ekleme: 17.10.2024 - 09:23 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Tır ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar varKaza, Çorum'un Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi.