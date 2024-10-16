İstanbul Beşiktaş'taki lisede silah sesleri: Tartışma sonrası öğretmen...

İstanbul Beşiktaş’da bir lisede henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada bir öğretmen silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu okulda panik yaşayan öğrenciler korku içinde bahçeye çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.