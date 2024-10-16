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Beyaz Gazete
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Gazze'de can kaybı 42 bin 409’a yükseldi

İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 409’a, yaralıların sayısı ise 99 bin 153’e yükseldi.

Ekleme: 16.10.2024 - 12:20 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:20 / Editör: Edin Uslu
Gazze'de can kaybı 42 bin 409’a yükseldi
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 376 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 6 saldırıda 65 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 409’a, yaralıların sayısının ise 99 bin 153’e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de can kaybı 42 bin 409’a yükseldi