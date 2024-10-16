Gazze'de can kaybı 42 bin 409’a yükseldi

İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 409’a, yaralıların sayısı ise 99 bin 153’e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 376 gündür devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 6 saldırıda 65 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 409’a, yaralıların sayısının ise 99 bin 153’e yükseldiği bildirildi.