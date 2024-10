Bakan Kurum'dan iklim kriziyle mücadele mesajı: COP29'da ülkemizin 2053'e giden yol haritasını paylaşacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi'ne katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, 'İnsanoğlu yeni bir yıkımla, yeni bir varoluş sorunuyla karşı karşıyadır' diyerek, Bosna Hersek ve Brezilya'da yaşanan sel felaketlerini, ABD'de on milyarlarca dolar hasara yol açması beklenen Milton Kasırgasını örnek verdi.Bakan Kurum, iklim krizinin gıdadan temiz suya, ticaretten sanayiye kadar pek çok alanda sorunlara neden olduğuna dikkat çekerek, 'Ülkemiz Akdeniz Havzasında yer alıyor ve her geçen gün iklim krizinin olumsuz etkilerini daha fazla hissediyor. Ülkemizin her yerinde, sel, yangın, kuraklık gibi afetler yaşıyoruz. Türkiye ne kendi yaşadığı bu acılarda ne de diğer ülkelerin zor günlerinde hiçbir zaman krizleri tribünden izleyen bir konumda olmamıştır. İnsanlığı bekleyen tehlikelerde, başını kuma gömenlerden, sorunları görmezden gelenlerden olmamıştır' diye konuştu.2022 yılındaki İklim Şurası ile tüm paydaşları bir araya getirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, 'Bilim insanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle yeni bir yol haritası çizdik. Burada alınan kararlar doğrultusunda Ulusal Katkı beyanımızı, İklim Kanunumuzu, uzun dönem stratejimizi, azaltım ve uyum stratejilerimize bir altlık oluşturduk. Bugün şirketlerimizin, verimlilik ve enerji tasarrufuyla giderlerini azaltmak istediklerini görüyoruz. Yeni teknolojilerle rekabet üstünlüğünü yakalama arzularını takip ediyoruz. Küresel yatırımcılar için daha çekici şirketler haline gelme motivasyonlarından dolayı da mutluluk duyuyoruz' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine en hızlı şekilde ulaşmakta kararlı olduklarının altını çizen Bakan Kurum, yapılan çalışmaları anlattı: Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız, 7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketimizle, daha temiz bir dünya için çalışıyoruz. Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'ni de hayata geçirerek özel sektörle birliktelik yürüteceğiz. Özel sektörün sürecin içinde dahil olduğu 2035 yılında ülkemizdeki geri kazanım oranımızı yüzde 60'a yükseltmeyi hedefliyoruz.Ülkemizin atık su yönetiminde yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Ülkemizde 2018 yılında yüzde 1,2 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,5'e çıkardık, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz. Son 22 yılda dünyada hiçbir ülkede göremeyeceğimiz sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ürettiğimiz 3.3 milyon konutumuzu çevreye saygılı, sıfır atık uyumlu olacak şekilde inşa ettik. Bugün deprem bölgesinde de 452 bin yeni konut ve iş yerimizi iklim değişikliğine uyumlu şekilde inşa etmeye devam ediyoruz.Bakan Murat Kurum, 'sıfır kirlilik' prensibiyle çalışan tesislere Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi: Bu belgeyi alan tesislerin, çevre yatırım fonlarından faydalanmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz. Sanayi sektöründe, düşük karbonlu yol haritalarımızla, 2053 yılına kadar alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99, çimento sektöründe yüzde 93 emisyon azaltımı sağlayacağız, gübre sektöründe ise hedefimiz sıfır emisyona ulaşmak. Enerji sektöründe, toplam elektrik kurulu gücü içerisindeki yenilenebilir enerjinin payını 2035'te yüzde 65'e yükselteceğiz. Ülkemizde yeni uygulanmaya başlayacak Emisyon Ticaret Sistemi ve karbon kredileriyle ilgili düzenlemeleri yapıyoruz. İşletmelerin sera gazı emisyon izni almalarını zorunlu hale getiriyoruz. Bu sistemden elde edilen geliri, kamu olarak tekrar özel sektöre aktaracağız. Ulusal Yeşil Taksonomi mevzuatını hazırlayacağız. Bu sayede özel sektörümüzün, esnek finansal yapılara daha kolay erişmesini sağlayacağız. İklim Kanunumuzu bu yıl sonuna kadar Meclisimizden geçirerek uyum sürecini daha da hızlandıracağız.Geçen hafta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, PreCOP29'a katıldığını hatırlatan Bakan Kurum, 'Başta gelişmiş ülkeler, iklim finansmanın milyarlardan trilyonlara ulaşabilmesinin tek yolunun küresel bir yatırım hedefinden geçtiğinde hemfikirler.Bu sene COP29'a güçlü bir katılım sağlayarak, ülkemizin 2053'e giden yol haritasını paylaşacağız. Ayrıca COP31'in ev sahipliğini yapma noktasındaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulayacağız' diye konuştu.Bakan Murat Kurum, konuşmasında yapılan tüm çalışmaların çocuklar ve gelecek için yapıldığını ifade ederek, 'Bizler de sadece kendimiz ve ülkemiz için değil, tüm insanlık için çalışacağız. Bugün Filistin'de, Lübnan'da katledilen çocukların acısını, hüznünü yüreklerimizde yaşıyoruz. Filistin'de ve Beyrut'ta yaşanan zulüm, yeni değildir. Bundan 50 yıl önce de aynı acılar, aynı zalimler eliyle yaşatılıyordu. Aradan geçen yarım asra rağmen bugün hala Filistin, Beyrut'un evleri yakılmakta, anneler gözyaşlarıyla sevdiklerini kaybetmektedir. Filistin, bir sınav kâğıdı olarak tüm insanlığın önünde durmaya devam etmektedir. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistin'in özgürlüğü, dünyadaki tüm mazlumların kurtulması, Ukrayna'daki dramın bitmesi, barışın, huzurun, kardeşliğin ve birlikteliğin artması için 'Yeryüzü Mazlumlarının Küresel Sesi' olmaya devam ediyoruz' dedi.Çocukların olmadığı bir dünyada iklim değişikliği ile mücadele etmenin anlamının olmayacağını vurgulayan Bakan Kurum, 'Biz Rusya ve Ukrayna'daki kriz bitsin, Filistin'deki dram bitsin istiyoruz. Dili, dini, mezhebi ne olursa. tüm dünya halkları barış içinde yaşasın istiyoruz. Bu toplantıda alınacak kararlar, özel sektörümüz ve odalarımızın yapacağı yatırımlar geleceğimiz adına çok önemli adımlar olacaktır' şeklinde konuştu.Programa, TOBB ve ICC Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkanı Philippe Varin, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John W.H. Denton AO katıldı.