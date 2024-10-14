Tabanca alışverişine dayalı husumet cinayetle bitti: 2 ölü

Zonguldak'ta 60 yaşındaki şahıs ile yeğeninin ormanlık alanda öldürülmesi olayının faili köy sakini çıktı. Cinayeti aralarında yaşanan silah ticareti anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini itiraf eden zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığına 10 Ekim 2024 günü saat 21.13 sıralarında 112 ihbar hattından gelen ihbarda, Alpaslan köyünden silahla yaralanma ihbarı gelmişti.Meydana gelen olayda Hayrettin Çorukçu (60) ve Yüksel Kürekci (46) isimli şahıslar, silahla yaralanmış olup, H.Ç isimli şahıs olay yerinde, Y.K isimli şahıs kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olay yerine 1 Asayiş Komando Timi, 4 Jasat Unsuru, 6 Asayiş Timi, 2 Olay Yeri Timi yönlendirilmiş olup, faili arama çalışmalarına başlanılmıştı. Jandarma Dedektifleri (JASAT), Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen özel ekibin titizlikle yaptığı araştırmalar sonucunda 8 şüpheli gözaltına alınmış, 1000 saatlik kamera görüntüleri incelendi. Ayrıca 7 ev, 2 iş yeri, 2 araçta arama faaliyeti gerçekleştirilerek, suç eşyası olduğu değerlendirilen 10 adet av tüfeğine incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunda Ö.Y (28) isimli şahıs, aralarında daha önceden gerçekleşen tabanca alış verişine dayalı husumetten çıkan tartışma neticesinde, önce Yüksel Kürekci'ye daha sonra diğer Hayrettin Çorukcu'ya kendine ait ruhsatsız av tüfeğiyle birer el ateş ederek vurduğunu, olay yerinden Y.K.'ya ait ve tartışmaya sebep olan ruhsatsız tabancayı ve mermileri alarak kaçtığını, Belen Mahallesi'nde ormanlık alana gömdüğünü, eve geldikten sonra da üzerindeki kıyafetleri ve olay yerinde kullandığı boş kartuşları kendi evinde bulunan sobada yaktığını itiraf etti. Şüpheliye yaptırılan yer gösterme işlemiyle, tartışmaya sebep olan ruhsatsız tabanca ve mermiler bulunarak el konuldu. Ayrıca olayda kullanılan ve ekiplerce el konulan çift kırma av tüfeği teşhis ettirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Öte yandan cinayeti itiraf eden şüpheli Ö.Y. sağlık kontrolünün ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli şahıs Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.