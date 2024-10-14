Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret mesajı verdi. Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Işıkhan, "Asgari ücret enflasyona ezdirmeyecek" dedi ve şöyle devam etti:"Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevcut enflasyon oranına, ülkenin makroekonomik dengelerine, satın alma gücüne ve daha birkaç değişkene daha dikkat ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum. Ancak bunu ben tek başına belirleyemiyorum. Çünkü işçi ve işverenin vereceği oranlar arasında bizim bir hakem rolümüz var. İnşallah hayırlı bir noktada anlaşılır. Aralık ayının belli bir tarihinde bir araya geleceğiz. Türk-İş geçen sene işçileri getirdi. Belki benzer bir atak olursa bu sene işçileri ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Zaten işçiler bizim paydaşlarımız."