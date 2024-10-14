Hizbullah, İsrail'i İHA'larla vurdu! Arap basınında bomba iddia: Genelkurmay Başkanı öldü mü?

Hizbullah tarafından İsrail'in Hayfa bölgesinin güneyindeki Golani Üssü'ne İHA'larla saldırı düzenlendi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın bir askeri üssü insansız hava aracı ile vurması sonucu 4 İsrail askerinin öldüğünü ve 58'inin de yaralandığını duyurdu. Arap basını ise, saldırıda İsrail Genelkurmay Başkanı'nın öldüğünü öne sürdü. Hizbullah yaptığı açıklamada, sivillerin askeri üslerden uzak durması çağrısında bulundu.

İsrail'in Golani Üssü'ne İHA'lı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 İsrail askeri ölürken 58'i de yaralandı.. Hizbullah, saldırının kamikaze İHA'larla gerçekleştirildiğini duyurdu. Hizbullah yaptığı açıklamada, sivillerin askeri üslerden uzak durması çağrısında bulundu.İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah güçlerinin Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse dronlu saldırı düzenlediğini belirtti. Yİsrail ordusu, Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurdu. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın hava savunma sistemini aldatmayı başardığını ve dronu korumak için füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada ise, yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik, 5'inin ciddi ve 14'ünün orta olduğu aktarıldı.Hizbullah İsrail'i vurdu: 40 yaralı!Hizbullah, İsrail'e düzenlenen saldırıya ilişkin, "Saldırı Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımıza ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.Arap basını, hedef alınan askeri tesiste, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi'nnin de olduğunu ve saldırıda öldüğünü öne sürdü.İsrail, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin öldüğü iddialarının ardından olaya dair yayın yasağı koydu.