Dünyada ilk olan bir vaka 'Giresun Sendromu' adıyla tıp literatürüne girdi

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dünya tıp literatürüne geçecek önemli bir başarıya imza attı.Tüm organların yer değiştirmesi ve buna bağlı olarak siroz gelişmesiyle karakterize bir vakayı tanımlayan doktorlar, bu durumu Giresun Sendromu adını verdi.Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, bu hastalığın dünyada daha önce tanımlanmadığını vurguladı.“Dünyada ilk defa tüm organları ayna görüntüsünde ters dönmüş bir hastamızda kalp yetmezliğine bağlı siroz tespit ettik.' diye konuşan Prof. Dr. Dülger, 'Bu vakayı ulusal ve uluslararası kongrelerde hakemlerin onayıyla tıp literatürüne kazandırdık ve Giresun Sendromu adını verdik.' dedi.Dülger, organların ters yerleşiminin nadiren görüldüğünü ancak bu vakada tüm organların yer değiştirdiğini ve bunun yanı sıra sirozun geliştiğini dile getirdi.Dülger, 'Bu hastalar normal kapasitelerinde çalışamıyor, yürüyemiyor ve ömürleri kısalıyor. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmalar zamanla daha belirgin hale geliyor ve uygun tedavi yapılmazsa hastalık hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabiliyor.' ifadelerini kullandı.Siroz olduktan 10 ila 12 sene sonra hastaların karaciğer nakline ihtiyaç duyduklarını dile getiren Dülger, 'Bir kısmı nakil yaptırıyor, bir kısmı yaptıramıyor yaşam beklentileri daha kısa oluyor. Uygun tedavi edilmezlerse hayati tehlikeli olan bir hastalık grubu.' dedi.'Uzun yıllar farkına varmadan yaşıyorlar ama bir zaman geliyor. Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk çıkıyor.' değerlendirmesinde bulunan Dülger, 'Bu durumda müdahale lazım geliyor. Biz hem kalp açısından hem de karaciğer açısından gereken tedavilerine başladık. Şu an hastamızın durumu iyi.' diye konuştu.Başhekim Dr. Fazlı Kulaklı da bu başarının önemine değinerek 'Bir sendrom tanımlamak kolay değil ama Giresun'dan çıkan bu başarıyı çok önemsiyoruz. Bu sendrom, Giresun'un adını tüm dünyaya duyuracak ve tıp literatüründe önemli bir yer edinecek.' dedi.Dünyada ilk kez karşılaşılarak Giresun Sendromu ismi verilen hastalığının belirtileri de açıklandı.İlk kez görülen bir vaka olduğunu belirten uzmanlar, en önemli bulguların nefes darlığı, karında sıvı, toplanması ve halsizlik şikayeti olduğunu dile getirdi.