Memur-Sen duyurdu: Kamuda servis hizmeti devam edecek

'Kamuda Tasarruf Paketi' kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi giderlerinin 3 kat artması sonrası yeni bir düzenlemeye gidilmişti.Kamu tasarrufları kapsamında memurlara yönelik servis hizmeti iptal edilmişti.Bu tasarruf tedbiri kamu çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.Yaşananlar sonrası bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.TASARRUF TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KALDIRILMIŞTI: DEVAM EDECEKBuna göre iptal edilen memurlara servis hizmetinin devam edeceği bildirildi.Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuda servis hizmetinin devam edeceğini açıkladı.Yalçın X hesabından yaptığı açıklamada, 'Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti' dedi.BAKANLIKLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİYalçın sözlerine şu ifadelerle devam etti:'Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir.'