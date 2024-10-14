Böcek deyip geçmeyin! Sadece 4 ülkede bulunuyor

Böcekler hayvanlar alemi arasında çoğu insanın korkmasa da tiksindiği türler arasında yer alır. Çeşitli ilaçlarla evlerden veya bahçelerden uzaklaştırılmaya çalışılır.Ancak evlerinizden ve bahçelerinizden uzaklaştırmaya çalıştığınız böcekler arasında yer alan öyle bir tür var ki değerini bilen beslenemeye başlar desek yeri.Avrupa dışındaki bölgelerde özellikle de Kuzey Afrika, Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan'da yaygın olarak görülen o tür böcekler 90 bin dolarlık değeri nedeniyle kaçak avcıların hedefi olmuş durumda.Türkiye'nin dört bir yanında görülebilme ihtimali olan gergedan böceği nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında olduğundan da oldukça değerli olan böcek türleri arasında yer alıyor.Bu böcekler, larva döneminde çürüyen bitkilerle beslenirken, ergin dönemde beslenme ihtiyacı duymuyor. Ne larvaları ne de ergin olanları insanlara zarar vermeyen gergedan böcekleri erkeklerinin, başlarının ön kısmında gergedan boynuzuna benzer bir çıkıntı bulunması gergedan ismini almasını sağlıyor.Piyasada 90 bin dolar gibi yüksek bir değeri olduğu iddia edilen gergedan böceği, bu nedenle kaçak avcıların hedefi haline gelmiş durumda.Uzmanlar, oldukça değerli olan bu tür hakkında sadece yasa dışı toplanmanın önlenmesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda bu böceklerin doğal yaşam alanlarının korunmasının da hayati önem taşıdığını belirtiyor.