Sürücüleri sevindirecek gelişme! Araç muayenesinde artık ödenmeyecek

81 ildeki araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme! Araç muayenesine gidecek sürücüler için önemli bir gelişme başladı. Araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapanlardan alınan komisyon ücretleriyle ilgili tartışmalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni ihale döneminde bu maliyetin sürücülere yansıtılmaması için bir çalışma yürüttüğünü duyurdu.Geçtiğimiz günlerde Tüketici Hakem Heyeti, bir vatandaşın başvurusu üzerine 1.130 liralık muayene ücretine ek olarak alınan 128 liralık komisyonu ‘ayıplı hizmet' olarak nitelendirerek, komisyonun iadesine karar verdi. Bu gelişme, araç muayenelerinde alınan ek ücretlerin kamuoyunda yeniden tartışılmasına neden oldu.Komisyon ücretleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de gündeme taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, milletvekillerinin konuya ilişkin soru önergelerine verdiği cevapta, kredi kartıyla ödeme taleplerinin artması üzerine, ilgili kurumlarla yapılan mutabakat doğrultusunda, banka veya kredi kartı ile ödeme yapılması hâlinde oluşan komisyonun hizmetten yararlananlara yansıtılmasında sakınca bulunmadığı yönünde bir görüş birliğine varıldığını hatırlattı.Ancak Bakanlık, bu konuda yapılan yeni düzenlemelerle, komisyon ücretlerinin vatandaşlara yük olmaması adına çalışmaların sürdüğünü de belirtti.Bakanlığın yanıtında, “Araç muayenelerinde banka kartı veya kredi kartı kullanılıp kullanılmaması araç sahiplerinin tercihine bırakılmakta olup, yeni ihale döneminde araç muayene ücreti komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmadan kredi kartı ile tahsil edilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.2024 yılı araç muayene ücretleri güncellenmiş olup, taşıt türlerine göre farklılık göstermektedir. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için muayene ücreti 927,60 TL olarak belirlenirken; otomobil, minibüs, kamyonet, römork, yarı römork ve arazi taşıtları için bu ücret 1.821,60 TL'dir. Kamyon, tır, çekici ve otobüs gibi ağır vasıtalar için ise muayene ücreti 2.432,40 TL olarak uygulanacaktır. Bu ücretler, araç sahiplerinin belirli periyotlarda yaptırmak zorunda olduğu muayeneler için geçerli olup, 2024 yılı boyunca uygulanacaktır.