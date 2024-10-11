Araç sahipleri dikkat! Google Haritalar da artık devrede

Araç sahiplerinin en çok aldığı cezalar arasında radar cezaları bulunuyor. Yani hız sınırının aşılması durumunda trafik ceza tutarları hemen kapımızda oluyor. Trafikte bazen gösterge panelindeki hız aşımı gözlerden kaçabiliyor. Google Haritalar uygulaması da artık aracınızın hızını gösterebiliyor.Birçok kişi, uygulamada gösterilen hız ile aracın gösterge panelinde gösterilen hızın farklı olduğunu söylüyor. Kullanıcılar bunun sonucunu merak ediyor. Gerçekten de uygulamanın gösterdiği hız ile aracın gösterge panelinin gösterdiği hız arasında hep birkaç kilometre fark bulunuyor.Tipik olarak, GPS sinyal algılamasına dayalı hız, aracın gösterge panelinde gösterilen hızdan daha doğrudur. GPS sistemi birden fazla uydudan sinyal alarak çalışır ve aracın konumunu, hızını doğru bir şekilde hesaplamasını sağlar. Ayrıca lastik çevresi, hız göstergesi ibresi kalibrasyonu gibi hız tutarsızlıklarına neden olabilecek araç ekipmanlarına da bağlı değildir.Bununla birlikte, GPS'te görüntülenen hız, hız göstergesi gibi %100 gerçek zamanlı olamaz çünkü sonucu kullanıcıya göstermeden önce sinyal algılama ve hız hesaplama gerektiriyor. Ancak hız sabit olduğunda, GPS'te gösterilen hız daha doğru olacaktır.Göstergede gördüğümüz hızın farklı olması aslında çoğu zaman kasıtlı olarak yapılan bir durum. Genellikle, otomobil üreticileri otomobilin hız göstergesindeki hızı, gerçek hızdan biraz daha yüksek bir değer gösterecek şekilde ayarlar. Bu, sürücülerin yasal hız sınırını aşmasını önlemek içindir. Hız yanlışlıklarına neden olabilecek başka faktörler de vardır. Örneğin değişen tekerlekler ve lastiklerin boyutları da gösterilen hızı etkileyebilir.