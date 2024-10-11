Minik Edanur'un ölümünde yeni gelişme! Valilik harekete geçti: 3 İBB memuru hakkında...

Şüphelilerden Furkan K. 5 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak tek tutuklu şüpheli Furkan K. da geçtiğimiz Ağustos ayında Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi. Bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin dosyada tutuklu şüpheli kalmadı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma derinleştirilerek devam ederken İstanbul Valiliği'nin İBB'de çalışan üç memur hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi.Valilik, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman, Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun ve Bölge Şefi Turan Yaman hakkında verdiği soruşturma izni belgesini Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.Valilik tarafından verilen soruşturma izninde, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman'ın sözleşme gereği yerine getirmesi gereken denetim ve gözetimleri yeterince gerçekleştirmediği belirtildi. Kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için vermesi gereken talimatları da yeterince vermediği vurgulandı.Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun ve Bölge Şefi Turan Yaman hakkında ise talimat verilmesi sırasında orada bulunmaları ve talimattan haberdar oldukları ancak herhangi bir işlem yapmadıkları, personel görevlendirmedikleri, talimatın takibini yapmadıkları ve denetim ve takip görevlerini ihmal ettikleri gerekçeleri ile soruşturma izni verildi.