Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye​ geneli ekim​ ayını mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla geçiriyor. Ara ara geçiş yapan yağışlar sonbaharı hatırlatsa da genellikle yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ekim Cuma ve hafta sonu haritalarını yayımladı. Birden çıkan sıcaklıkların birden düşmesi söz konusu. Haritalara bakmadan plan yapmayın.Cuma günü ülkenin batı ve kuzey kesimleri puslu ve karanlık bir sabah saatleri geçirebilir. Son tahminlere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz zaman zaman yağmur geçişleri altında kalacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde etkisini hissettirmesi bekleniyor.Cumartesi gününden itibaren yağışların yeniden yurda giriş yapması bekleniyor. Batı bölgesi sağanak yağışlı günler yaşayacak. Hava sıcaklıklarının sonbahara uygun mevsim normallerine yaklaşacağı öngörülüyor. 3-4 derece hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü de hafif rüzgarlı ve yağışlı bir gün geçebilir..Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 32°CAz bulutluMUĞLA °C, 31°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in kuzey, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 28°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 23°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 30°CAz bulutlu ve açık