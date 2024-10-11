İzmir'de 13 yılla aranan cinayet zanlısı denetimde yakalandı

Kasten öldürme suçundan 13 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'in Bornova ilçesinde Ahlak Büro ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.

Güvenlik güçlerinin huzur uygulaması denetimleri hız kesmeden sürüyor.Vatandaşların refahı için gerçekleştirilen denetimler kapsamında, araması bulunan suçlular yakayı ele veriyor.Son olarak, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 9 Ekim günü Bornova ilçesinde uygulama gerçekleştirdi.Uygulama esnasında bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda, 'Kasten Öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan İ.U. olduğu belirlendi.Gözaltına alınarak Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine götürülen İ.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.