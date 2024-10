Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde masum insanları katleden ve dün gece Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'İsrail'in hakka, hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevidir.' dedi. Erdoğan, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olduklarını ifade etti.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR'İkili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla geçtiğimiz sene yaklaşık %6'lık bir artış göstererek 2,2 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Müşterek gayretlerimizle 5 milyar dolarlık hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene Finlandiya'da düzenlemeyi planladığımız Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantısını bu bakımdan önemsiyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi de ele aldık.Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde üçlü muhtırayla tesis ettiğimiz daimi ortak mekanizma terörle mücadele işbirliğimizin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu alanda atılan adımları da memnuniyetle takip ediyoruz. Tabi beklentilerimizi de en üst düzeyde aktarıyoruz. Bilim ve teknolojiden eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini geleceğe yönelik yapacağımız yatırımlar olarak görüyoruz. Finlandiya'da yaşayan vatandaşlarımız ve Tatar toplumu ilişkilerimizin önemli bir beşeri boyutunu teşkil ediyor. İkili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki işbirliğimizin sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum.GAZZE MESAJI: KALICI ATEŞKES BİR AN ÖNCE SAĞLANMALIİsrail'in hakka, hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevidir. Buradan bir kez daha Gazze'de acil, kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması çağrımızı tekrarlıyorum. Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor. Güvenlik konseyi başta olmak üzere barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin devletinin tanınması daha büyük anlam ve önem ifade ediyor.7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanı'na ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.''İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKA UYMALI'Başkan Erdoğan'ın ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda mutabık kaldıklarını belirten Stubb, şu ifadeleri kullandı:'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruması konusunda hem fikiriz. Türkiye, her iki tarafla konuşabilen nadir ülkelerden biri. Bu da çok önemli. İsrail'in kendini koruma hakkı olduğunu kabul ederken aynı zamanda uluslararası hukuka uyması gerektiğini de düşünüyoruz. İnsanı dram çok fazla, aynısını şimdi Lübnan'da da gördük. Biz Finlandiya olarak acil ateşkes çağrısında bulunduk ve iki devletli bir çözümü destekliyoruz. Son olarak biz Finlandiya olarak her türlü terörü lanetliyoruz' açıklamasını yaptı.