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Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!

İstanbul'da, yola çıkmadan önce park halindeki aracını kontrol eden 42 yaşındaki Ayhan Bakan'a sokaktan geçen minibüs çarptı. İki araç arasında sıkışan Bakan, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan minibüs sürücüsünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi

Ekleme: 3.01.2024 - 17:02 Güncelleme: 3.01.2024 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!İstanbul'da kaza, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848 Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerinde iş yeri bulunan Ayhan Bakan (42), Aksaray´da vefat eden teyzesinin cenazesine gitmek için park halindeki aracının yanına geldi.

Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!

KAMYONET İLE MİNİBÜS ARASINDA SIKIŞTI

Aracını çalıştırmadan önce etrafında dolaşarak kontrol ettiği sırada, sokakta seyir halindeki minibüs, Bakan´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki kamyonet ile minibüsün arasında sıkışan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kaza sonrası, minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu öğrenen Bakan´ın yakınları da olay yerine geldi.

Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!

KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bakan´ın cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, kaçan minibüs şoförünün polis merkezi amirliğine giderek, teslim olduğu öğrenildi.

7 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Ayhan Bakan´ın kanser hastası olan eşinin yaklaşık 7 ay önce vefat ettiği öğrenildi.


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