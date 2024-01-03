Tesla'dan rekor: 2023'te satılan araç sayısı belli oldu

Dünyanın en popüler elektrikli araç üreticisi Tesla, yılın son çeyreğine ilişkin satış verilerini paylaştı. Böylelikle, şirketin 2023 genelinde ne kadar satış yaptığı da ortaya çıkmış oldu.Tesla, dördüncü çeyrekte rekor sayıda araç teslim ederek şirketin 2023 hedefi olan 1,8 milyon adedi geride bıraktığını açıkladı.2022 yılında otomobil üreticisinin 1,31 milyon araç teslimatı ve 1,37 milyon elektrikli araç üretimi gerçekleştirdiği bildirilmişti.Bu yeni veriler, teslimatların bir önceki yıla göre yüzde 38, üretimin ise yüzde 35 oranında arttığını gösteriyor.Tesla, yılın son çeyreğinde 494 bin 989 adet araç üretti ve 484 bin 507 adet teslimat gerçekleştirdi.2023 yılının tamamında ise Tesla, 1 milyon 845 bin 985 adet otomobil üretti bunların 1 milyon 808 bin 581 adedini sattı.Beklendiği gibi, satışların büyük bir kısmını Model 3 ve Model Y gerçekleştirdi. Bu iki model, 2023 yılında satılan Tesla araçlarının 1 milyon 739 bin 707 adedini veya yüzde 96,19'unu oluşturdu.Bununla birlikte Tesla, piyasaya yeni sürülen Cybertruck ve tır modeli Semi için bilgiler paylaşmadı.Tesla, 2024'e girerken, hükümetin sübvansiyon programını zamanından önce sonlandırdığı Almanya'nın yanı sıra, ABD'deki bazı otomobilleri için federal vergi kredilerinin kaybıyla mücadele etmek zorunda kalacak. Faiz oranları ve pil bileşen maliyetlerinin azalması beklense de bu durum gelecek yıl daha fazla fiyat indirimine neden olabilir.Daiwa Capital Markets analistlerinden Jairam Nathan, Tesla'nın 2024 yılı teslimatlarına ilişkin tahminini 2,14 milyondan 2,04 milyona düşürdü.