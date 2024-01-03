Öğrencilere yarıyıl müjdesi: Okullar 1 ay tatil oluyor

Öğrenciler için beklenen müjdeli haber geldi! Sömestr tatili uzuyor, hem de öyle böyle değil. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda okullar 1 ay tatil olacak…

Yılbaşı tatilinin ardından öğrencilerin gözleri şimdi de sömestr tatiline çevrildi.Ocak ayının başlamasıyla birlikte öğrenciler, ara tatil olan sömestr için heyecanla geri sayıma başladılar.Eğer beklenmedik bir durum olmazsa, 22 Ocak Cuma günü öğrenciler sömestr tatiline girecekler. Ülkemizde genellikle 15 gün süren sömestr tatili, bu yıl büyük ihtimalle öğrencilerin yüzünü güldürecek. Meteoroloji uzmanlarının tahminleri sonucunda, yarıyıl tatilinin 1 aya uzatılacağı öngörülüyor.Bu dönem, aynı zamanda öğrencilerin ve ailelerin planlar yapabilecekleri, tatil fırsatlarını değerlendirebilecekleri bir zaman dilimi olacak.Meteoroloji kaynaklarından gelen bilgilere göre; 2 Şubat tarihinde yurda müthiş bir soğuk hava dalgasının giriş yapması bekleniyor. Bu soğuk havanın özellikle büyük şehirlerde ulaşımı etkileyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 11 Şubat tarihinde ikinci bir kar dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağı söyleniyor. Ulaşım engeli sebebiyle büyük şehirlerde ara tatilin 2 hafta daha uzaması bekleniyor.Önümüzdeki günlerde resmi açıklamalarla birlikte tatilin uzatılması konusundaki detaylar netlik kazanacak.