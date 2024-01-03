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Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024'te de sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazı keşfi ile birlikte Nisan 2023'te verdiği bedelsiz doğalgaz müjdesinde bugüne kadar vatandaşlara 72 milyar TL'lik doğalgaz desteği verildi. Nisan 2023'de faturaların tamamını devlet karşılarken o tarihten bu yana ise her ay yaklaşık 145 TL'ye denk gelen 25 metreküplük doğalgaz bedeli Hazine'den tarafından karşılanıyor.

Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024'te de sürecek
Ekleme: 3.01.2024 - 08:56 Güncelleme: 3.01.2024 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024'te de sürecek
25 metreküplük doğalgaz desteği uygulamasına 1 mayıs 2024'e kadar devam edileceği gibi bu kapsamda vatandaşın 4 ay daha faturalarına nakdi destekte bulunulacak. Mayıs 2024 itibariyle vatandaşa verilen doğalgaz destek miktarı 87 milyar TL'ye ulaşacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' parolasıyla sürdürdüğü çalışmaların meyvelerinden olan Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte tüm dünyanın aksine Türkiye'de enerjide arz-fiyat dengesi sağlandı.

Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024'te de sürecek

VATANDAŞA AYLARDIR DOĞALGAZ DESTEĞİ VERİLİYOR

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

19.8 milyon abone Nisan 2023'te hiçbir doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.

Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar vatandaşa verilen doğalgaz destek tutarı 72 milyar TL'ye ulaştı.

Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024'te de sürecek

25 METREKÜP DOĞALGAZ 1 MAYIS 2024'E KADAR ÜCRETSİZ

Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan 4 ay daha aylık ortalama 145 TL alınmayacak.

Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 6.4 milyar metreküp doğalgaz ve bunun karşılığı olan 87 milyar TL tutarında katkıda bulunmuş olacak.

Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024'te de sürecek

KARADENİZ'DE ÜRETİM GÜNLÜK 40 MİLYON METREKÜPE ÇIKACAK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahasından hâlihazırda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaşılırken, bu üretim 1,5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılıyor.

Gaz sahasında Faz-1 kısmı tamamlandığında üretim günlük 10 milyon metreküpe, Faz-2 kısmı tamamlandığında ise günlük 40 milyon metreküpe çıkacak.


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